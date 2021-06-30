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Рост качества жизни помог Москве вырваться в лидеры рейтинга мегаполисов мира

  /   Обновлено: 30 июня 2021 23:46
Общество
Рост качества жизни помог Москве вырваться в лидеры рейтинга мегаполисов мира
pixabay.com

Москва, 30 июня. Москва возглавила тройку лидеров топа крупнейших мегаполисов мира. Такой результат был достигнут благодаря скорости позитивных изменений, роста качества и внимания к экологии.

Соответствующее исследование провели эксперты компании BCG «Город для каждого» на основе сравнения 16 городов-миллионников по новой методологии Cities of Choice. Специалисты учитывали такую характеристику, как способность мегаполиса удовлетворять потребности жителей, передает «Комсомольская правда».

По итогу исследования аналитиков, тройку лидеров возглавили Нью-Йорк, Лондон и Москва. После них следуют Сингапур, Дубай, Пекин, Шанхай, Сидней и Париж.

Ранее Москва возглавила рейтинг регионов по социально-экономическому развитию. Документ был построен на основе объединения ключевых показателей регионального развития за прошлый год.

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