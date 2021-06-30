Экс-вратарь московского «Динамо» Нуну стал новым тренером «Тоттенхэма»

Лондон, 30 июня. Нуну Эшпириту Санту назначен главным тренером «Тоттенхэма». Ранее специалист занимал аналогичную должность в «Вулверхэптоне».

Стороны заключили трудовое соглашение до 2023 года. Нуну отметил профессионализм футболистов «Тоттенхэма» и рассказал, что с нетерпением ждет начала работы в новом коллективе.

«Огромное удовольствие быть здесь, в «Тоттенхэме». Мы не должны терять время, нужно немедленно приступить к работе», — заявил специалист.

Нуну возглавлял «Вулверхэмптон» с 2017 года. Ранее он тренировал «Порту» и «Валенсию». Тренер вывел «волков» в высший английский дивизион, где команда закрепилась в средней части турнирной таблицы, иногда претендуя на место в еврокубках.

Недавно сборная России по футболу вылетела с Евро-2020. Сразу после этого пошли разговоры об отставке главного тренера команды Станислава Черчесова. По мнению экс-наставника «Зенита» Бориса Раппопорта, новыми кандидатами на эту роль могут стать Сергей Семак и Курбан Бердыев.