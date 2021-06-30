IIHS признал безопасной электрическую Tesla Model 3

Вашингтон, 30 июня. Страховой институт дорожной безопасности оценил новые автомобили Tesla, которые лишены радаров. Тесты показали, что проведенная модернизация не нанесла урона безопасности.

Организация «Страховой институт дорожной безопасности» (IIHS), которая финансируется американскими страховщиками, в конце апреля убрала с сайта результаты проверки эффективности безопасности в электрокарах Tesla. Однако после нескольких тестов Model 3 снова получила знак Top Safety Pick +, что является высшей наградой IIHS за безопасность.

Также, этим летом будет проходить испытания кроссовер Tesla Model Y. Специалисты оценивают эффективность головной оптики и системы предупреждения лобового столкновения. Помимо этого, автомобиль пройдет краш-тест.

Миллиардер и основатель Tesla в последнее время активно обращает внимание на Россию. Недавно Маск опубликовал в своем Twitter мем о вторжении в страну Наполеона.