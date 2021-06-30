Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 23:37
23:33
Общество
Центр Гамалеи заявил об отсутствии необходимости обновлять «Спутник V»
23:23
Общество
IIHS признал безопасной электрическую Tesla Model 3
23:13
Общество
Росстат сообщил о росте зарплат в России
23:08
Экономика
Росстат оценил уровень безработицы в России в мае
23:05
Происшествия
Прокуратура устроила проверку после экстренной посадки параплана в Ленобласти
23:00
Наука
Автомобиль AirCar совершил первый в истории междугородный перелет
23:00
Украина
Политолог оценил заявление американцев о том, что Украина — опасный союзник США
22:51
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в Кронштадтском районе Петербурга
22:46
Политика
Белый дом указал на заинтересованность Байдена в развитии отношений с Россией
22:32
Общество
Умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд
Все новости

IIHS признал безопасной электрическую Tesla Model 3
Общество
IIHS признал безопасной электрическую Tesla Model 3
wikipedia.org  /  Windell Oskay / CC BY 2.0

Вашингтон, 30 июня. Страховой институт дорожной безопасности оценил новые автомобили Tesla, которые лишены радаров. Тесты показали, что проведенная модернизация не нанесла урона безопасности.

Организация «Страховой институт дорожной безопасности» (IIHS), которая финансируется американскими страховщиками, в конце апреля убрала с сайта результаты проверки эффективности безопасности в электрокарах Tesla. Однако после нескольких тестов Model 3 снова получила знак Top Safety Pick +, что является высшей наградой IIHS за безопасность.

Также, этим летом будет проходить испытания кроссовер Tesla Model Y. Специалисты оценивают эффективность головной оптики и системы предупреждения лобового столкновения. Помимо этого, автомобиль пройдет краш-тест.

Миллиардер и основатель Tesla в последнее время активно обращает внимание на Россию. Недавно Маск опубликовал в своем Twitter мем о вторжении в страну Наполеона.

Вернуться назад

Все новости / Общество / IIHS признал безопасной электрическую Tesla Model 3
безопасность tesla iihs
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru