Росстат оценил уровень безработицы в России в мае

Москва, 30 июня. Уровень безработицы в Российской Федерации снизился в мае до 4.9%. В апреле этот показатель составлял 5,2%, сообщили в Росстате.

Общее число безработных в России в мае составила 3,7 миллиона человек. Количество трудоспособных граждан в возрасте от 15 лет и старше в апреле превышала 75 миллионов человек, говорится в сообщении Росстата.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9%», — говорится в информации ведомства.

Реальные доходы россиян выросли на 7,8% за апрель 2021 года. По сравнению с мартом текущего года, уровень зарплаты населения повысился на 2,5%, говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики.