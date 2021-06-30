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Росстат оценил уровень безработицы в России в мае

  /   Обновлено: 30 июня 2021 23:21
Экономика
Росстат оценил уровень безработицы в России в мае
pixabay.com

Москва, 30 июня. Уровень безработицы в Российской Федерации снизился в мае до 4.9%. В апреле этот показатель составлял 5,2%, сообщили в Росстате.

Общее число безработных в России в мае составила 3,7 миллиона человек. Количество трудоспособных граждан в возрасте от 15 лет и старше в апреле превышала 75 миллионов человек, говорится в сообщении Росстата.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9%», — говорится в информации ведомства.

Реальные доходы россиян выросли на 7,8% за апрель 2021 года. По сравнению с мартом текущего года, уровень зарплаты населения повысился на 2,5%, говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики.

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