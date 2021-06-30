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Росстат сообщил о росте зарплат в России
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Росстат сообщил о росте зарплат в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 июня. Реальные доходы среди граждан России за апрель 2021 года выросли на 7,8% . Об этом сообщили в Федеральной службе государственной статистики.

Семипроцентный рост был зафиксирован специалистами Росстата по сравнению с аналогичным прошлогодним значением. Если же сравнивать уровень доходов с мартом 2021 года, то зарплаты населения выросли на 2,5%.

Ранее Росстат сообщил, что в России рост объема розничной торговли за май текущего года составил 27,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель роста составил 17,5%.

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