Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 23:36
23:33
Общество
Центр Гамалеи заявил об отсутствии необходимости обновлять «Спутник V»
23:23
Общество
IIHS признал безопасной электрическую Tesla Model 3
23:13
Общество
Росстат сообщил о росте зарплат в России
23:08
Экономика
Росстат оценил уровень безработицы в России в мае
23:05
Происшествия
Прокуратура устроила проверку после экстренной посадки параплана в Ленобласти
23:00
Наука
Автомобиль AirCar совершил первый в истории междугородный перелет
23:00
Украина
Политолог оценил заявление американцев о том, что Украина — опасный союзник США
22:51
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в Кронштадтском районе Петербурга
22:46
Политика
Белый дом указал на заинтересованность Байдена в развитии отношений с Россией
22:32
Общество
Умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд
Все новости

Автомобиль AirCar совершил первый в истории междугородный перелет
Наука
Автомобиль AirCar совершил первый в истории междугородный перелет
Pr Scr youtube.com  /  Meditation & Health Zone

Братислава, 30 июня. Транспортное средство AirCar совершило первый в мире междугородный перелет в Словакии. Автомобиль перемещался по воздуху между Нитрой и Братиславой.

Разработчиком модели является компания Klein Vision. Специалисты оснастили модель двигателем от BMW. Общее время полета машины составило около 35 минут. Видео с испытаний опубликовал YouTube-канал Business Standard.

AirCar способен разворачивать свои крылья после нажатия специальной кнопки за 135 секунд. Кроме этого, аппарат поднимается на высоту до 2500 метров и разгоняется до 190 километров в час.

Ранее российский ученый Турышев поспорил с Илоном Маском из-за переселения на Марс. Специалист подчеркнул, что существует маленькая вероятность падения астероида на Землю.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Автомобиль AirCar совершил первый в истории междугородный перелет
автомобиль полет aircar
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru