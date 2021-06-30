Автомобиль AirCar совершил первый в истории междугородный перелет

Братислава, 30 июня. Транспортное средство AirCar совершило первый в мире междугородный перелет в Словакии. Автомобиль перемещался по воздуху между Нитрой и Братиславой.

Разработчиком модели является компания Klein Vision. Специалисты оснастили модель двигателем от BMW. Общее время полета машины составило около 35 минут. Видео с испытаний опубликовал YouTube-канал Business Standard.

AirCar способен разворачивать свои крылья после нажатия специальной кнопки за 135 секунд. Кроме этого, аппарат поднимается на высоту до 2500 метров и разгоняется до 190 километров в час.

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