Прокуратура устроила проверку после экстренной посадки параплана в Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 июня. Аварийная посадка параплана произошла в Приозерском районе Ленобласти. По факту произошедшего Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщили в органе.

По имеющимся данным, параплан совершил экстренную посадку в деревне Сосновка. За штурвалом воздушного судна находился мужчина. В результате происшествия он был госпитализирован в критическом состоянии.

Правоохранительным органом проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Также известно, что транспортная прокуратура взяла под контроль процессуальное разбирательство следственного органа.

Следственный комитет ранее начал устанавливать обстоятельства падения 41-летного парапланериста. Правоохранители организовали проверку по статьям о нарушении правил безопасности и возможного оказания услуг, не отвечающих ее требованиям.