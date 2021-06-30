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Прокуратура устроила проверку после экстренной посадки параплана в Ленобласти
Происшествия
Прокуратура устроила проверку после экстренной посадки параплана в Ленобласти
пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 30 июня. Аварийная посадка параплана произошла в Приозерском районе Ленобласти. По факту произошедшего Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщили в органе.

По имеющимся данным, параплан совершил экстренную посадку в деревне Сосновка. За штурвалом воздушного судна находился мужчина. В результате происшествия он был госпитализирован в критическом состоянии.

Правоохранительным органом проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Также известно, что транспортная прокуратура взяла под контроль процессуальное разбирательство следственного органа.

Следственный комитет ранее начал устанавливать обстоятельства падения 41-летного парапланериста. Правоохранители организовали проверку по статьям о нарушении правил безопасности и возможного оказания услуг, не отвечающих ее требованиям.

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