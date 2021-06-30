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Умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд
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Умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

  /   Обновлено: 30 июня 2021 22:51
Общество
Умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд
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Вашингтон, 30 июня. Экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд ушел из жизни на 89-м году жизни. Информацию об этом передает агентство Reuters со ссылкой на родственников умершего.

Рамсфелд занимал должность министра обороны США с 1975 по 1977 год и с 2001 по 2006-й. Он умер в окружении своей семьи в городе Таосе, штат Нью-Мексико. Причины смерти экс-министра не называются.

«Мы с глубокой печалью сообщаем о кончине Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда. В 88 лет он был окружен семьей в своем любимом Таосе, штат Нью-Мексико», — говорится в сообщении на странице Рамсфелда в Twitter.

В минувший вторник стало известно о смерти президента Детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктора Горлова. Он умер в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.

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