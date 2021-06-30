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Климатолог Семенов назвал предположительный срок исчезновения снега в России
Общество
Климатолог Семенов назвал предположительный срок исчезновения снега в России
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 30 июня. Континентальность климата в России начинает постепенно понижаться из-за потепления. Такой феномен может повлиять на исчезновение снега в стране спустя несколько десятков лет.

Свое предположение на этот счет высказал заместитель директора Института физики атмосферы им А. М. Обухова РАН Владимир Семенов. По его словам, климат начинает двигаться в сторону умеренности, передает «Говорит Москва».

«Разница температур зима-лето, она сокращается на европейской территории России, то есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности», — объяснил климатолог.

Ранее рекордная засуха в Бразилии сменилась аномальным похолоданием. В штате Санта-Катарина выпал снег. Сообщается о минусовых температурах.

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погода снег климат
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