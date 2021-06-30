Биолог Баранова объяснила важность скорейшей вакцинации от COVID-19

Москва, 30 июня. Доступность вакцинации находится под вопросом, так как уже сейчас наблюдаются очереди на процедуру, а сам препарат «Спутник V» становится недоступен.

Такое заявление сделала научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. Она подчеркнула, что не стоит с этим медлить. Необходимо продумать, каким образом донести до россиян важность процедуры.

«На момент волны, которую мы сейчас имеем, вакцинировано только 10% населения», — заявила специалист.

Ранее Баранова рассказала об особенностях индийского штамма коронавируса. По ее словам, он более заразен, а также быстрее поражает дыхательную систему человека.