Центр Гамалеи заявил об отсутствии необходимости обновлять «Спутник V»

Москва, 30 июня. Необходимости в обновлении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на данный момент нет. Об этом заявили в НИЦЭМ им. Гамалеи.

Как отметил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин, препарат по-прежнему является высококлассным препаратом для борьбы с коронавирусной инфекцией. Также он обратил внимание, что в случае появления в будущем разновидности вируса, требующей обновления "Спутника V", Центр им. Гамалеи будет полностью к этому готов.

«С точки зрения науки мы создаем варианты вакцины на основе нашей платформы постоянно», — отметил Гущин в эфире Первого канала.

Гущин также недавно заявлял, что коронавирус начал «молодеть». По словам специалиста, медики стали обнаруживать все больше тяжелых случаев COVID-19 среди молодежи.