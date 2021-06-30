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Российские граждане высказались о взаимоотношениях Путина и Лукашенко

  /   Обновлено: 30 июня 2021 22:32
Политика
Российские граждане высказались о взаимоотношениях Путина и Лукашенко
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 30 июня. Более половины россиян (51%) считают, что президент России Владимир Путин относится положительно к главе белорусского государства Александру Лукашенко.

Фон общественного мнения (ФОМ) выяснил, что 17% россиян считают, что российский лидер относится к своему коллеге скорее отрицательно или с толикой недоверия. При этом сами граждане, в основном, положительно оценивают Лукашенко. Так высказались 48% опрошенных. Однако 10% заявили о противоположной точке зрения.

Недавно прошла прямая линия с президентом России. На ней Путин дал понять всем недоброжелателям, что страна будет отстаивать свои интересы и защищать границы государства.

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