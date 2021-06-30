Суд обязал создателей «Вратаря галактики» вернуть вернуть Фонду кино 191 млн рублей

Москва, 30 июня. Арбитражный суд Москвы прекратил дело о взыскании задолженности в размере более 191,3 миллиона рублей с создателей фантастического фильма «Вратарь галактики».

Как отмечается на официальном сайте суда, стороны дела пришли к мировому соглашению. Истцом выступил Фонд кино, подавший в апреле иск против авторов «Вратаря галактики», а именно ООО «Студии Бонанза» и режиссера Джаника Файзиева. Фонд кино требовал от создателей вернуть более 191 миллиона рублей, которые были выделены в качестве субсидий на производство фильма.

«Студия Бонанза» и Джанник Фазиев признали долг перед Фоном кино. По решению суда задолженность ответчики будут выплачивать в течении двух лет. В Арбитражном суде пояснили, что изымаемая с создателей «Вратаря галактики» сумма состоит из нескольких частей — основного долга в размере 190 миллиона рублей, а также 1 326 438 рублей неустойки. Кроме того, авторы неудавшегося блокбастера должны оплатить 30% государственной пошлины — 60 тысяч рублей.

Переводы Файзиев и кинокомпания будут осуществлять каждые три месяца — по 21 265 159 рублям. Первый перевод Фонд кино должен получить не позднее 30 сентября 2021 года.

Недавно Фонд кино сообщил об обновлении состава совета на официальном сайте. Несмотря на изменения, председателем остался советник президента России Владимир Толстой.