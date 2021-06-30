Утяшева каждый день задумывается над будущим Павла Воли вне Comedy Club

Москва, 30 июня. Бывшая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева беспокоится за карьеру своего супруга, комика Павла Воли, если программу Comedy Club снимут с эфира ТНТ.

Гостем нового выпуска кулинарного YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой стал резидент Comedy Club Денис Карибидис. Во время готовки звезды поделились друг с другом творческими планами. Экс-гимнастка не стала скрывать, что у нее довольно много амбиций, а вот ее муж Павел Воля довольно халатно относится к своей карьере. Она объяснила, что давно уговаривает супруга попробовать себя в новых сферах деятельности. Утяшева с иронией отметила, что ничто не вечно, в том числе и Comedy Club.

«Кем видишь себя после Comedy? Я Паше каждый день задаю этот вопрос», — рассказала спортсменка.

Денис Карибидис подтвердил, что Воля никогда не рассматривал Comedy Club как программу, которая когда-нибудь должна закончиться. По словам гостя шоу Утяшевой, для комика студия Comedy стала родным местом, в каком-то смысле вторым домом. Карибидис добавил, что такой подход юмориста к работе ему очень импонирует.

«Он [Павел Воля] рассматривает Comedy как площадку, где есть он, Харламов и другие. Выступая с ними, я не могу себе позволить делать что-то плохо», — объяснил он.

Недавно Ляйсан Утяшева обсудила тему расходов на любимых мужчин с участницей Comedy Club и певицей Мариной Кравец. Экс-гимнастка рассекретила стоимость самого дорогого подарка для Воли, сообщив, что презент обошелся ей в 1,5 миллиона рублей.