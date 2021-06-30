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Axios: TikTok удалил семь миллионов аккаунтов несовершеннолетних
Global Look Press  /  Wang Ying/Xinhua

Пекин, 30 июня. Профили более семи миллионов детей в TikTok были заблокированы администрацией сервиса. Об этом сообщил новостной сайт Axios.

Профили, принадлежащие пользователям младше 13 лет и тем, кто не указывает свой возраст, удаляются из общего доступа. Всего за первый квартал 2021 года эта мера была распространена больше чем на семь миллионов аккаунтов.

TikTok стал строже следить за возрастом пользователей после судебного разбирательства в 2019 году. Власти США оштрафовали сервис на 5,7 млн долларов за нарушение закона о защите конфиденциальности информации о детях в Сети.

Московский суд ранее решил оставить без изменения свое решение в отношении TikTok. Сервис оштрафуют на 2,6 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

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