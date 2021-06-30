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Культовый фильм про друзей Оушена может получить продолжение
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Культовый фильм про друзей Оушена может получить продолжение

Общество
Культовый фильм про друзей Оушена может получить продолжение
Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

Лос-Анджелес, 30 июня. Режиссер Стивен Содерберг разрабатывает сюжет нового фильма, в котором можно было бы воссоединить оригинальный актерский состав «Одиннадцать друзей Оушена».

Совсем скоро состоится мировая премьера криминального триллера Стивена Содерберга «Без резких движений». Одну из главных ролей в фильме сыграл дважды лауреат премии «Золотой глобус» Дон Чидл. Актер не раз сотрудничал с Содербергом — он снялся в культовой трилогии режиссера о друзьях Оушена. В последнем интервью Дон Чидл признался, что режиссер хочет снять четвертую часть «Друзей Оушена».

Содерберг хочет написать сценарий, который мог бы по максимуму собрать актерский состав оригинального фильма 2001 года — «Одиннадцать друзей Оушена». По словам Чидла, подобные планы у Содерберга были еще после «Тринадцати друзей». Однако вскоре после выхода картины умер актер Берни Мак, поэтому постановщик отложил работу в долгий ящик.

«Но я только что снялся в новой ленте Стивена, и он сказал: «Есть способ сделать это снова. Я размышляю об этом», — рассказал Чидл в интервью Entertaiment.

Актер отметил, что не знает никаких подробностей о возможном продолжении истории про друзей Оушена. Однако, по словам Чидла, режиссер проговорился, что работа над сценарием осложняется гибелью Дэнни Оушен (Джордж Клуни) в спин-оффе «Восьми подруг Оушена».

Ранее стало известно, что актер Майкл Майерс возвращается к своей роли в фильме «Хэллоуин убивает». Грядущий фильм станет прямым продолжением предыдущей части, премьера которой состоялась в 2018 году.

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