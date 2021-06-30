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Королевский шеф-повар раскрыл кулинарные предпочтения Елизаветы II

Общество
Королевский шеф-повар раскрыл кулинарные предпочтения Елизаветы II
wikipedia.org  /  Министерство внутренних дел Великобритании / CC BY 2.0

Лондон, 30 июня. Повар Даррен Макгрейди, который проработал в Букингемском дворце больше 10 лет, рассказал о кулинарных предпочтениях королевы Великобритании Елизаветы II.

Шеф-повар Даррен Макгрейди готовил для королевской семьи с 1982 по 1993 год. Он рассказал, какие блюда предпочитает Елизавета II, а какие, к сожалению, королева не может попробовать из-за строгих правил этикета. По словам кулинара, в основном меню для британских монархов тяготеет к традиционной французской кухне. Под запрет попали практически все блюда итальянской кухни.

Макгрейди объяснил, что этикет, а также викторианское воспитание Елизавета II накладывает свои отпечатки даже на ее кулинарных предпочтениях. Так, единственное, что может брать руками королева Великобритании – это послеобеденный чай. Именно из-за этого правила монарх никогда не пробовала пиццу. По словам повара, в Букингемском дворце ему никогда не приходилось готовить это популярное блюдо. Однако все изменилось, когда его перевели на службу в Кенсингтонский дворец, где жили принц Чарльз и принцесса Диана.

Королевский шеф-повар рассказал, что незамысловатое итальянское блюдо обожал сын супругов — принц Уильям. Как отметил Макгрейди в интервью Express, любимым видом пиццы у него была «Тикка масала» с курицей.

В Лондоне в саду Кенсингтонского дворца 1 июля состоится открытие памятника принцессы Дианы. На мероприятии впервые после ссоры лично встретятся принцы Гарри и Уильям.

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Елизавета II великобритания кулинария
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