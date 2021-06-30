Исходный код интернета продали на аукционе Sotheby's

Лондон, 30 июня. Разработчик глобальной сети Интернет продал ее исходный код в виде NFT-токена на торгах в аукционном доме «Сотбис». Итоговая стоимость составила 5,4 миллиона долларов.

Тимоти Бернерс-Ли выставил NFT-лот с доступом к файлам для просмотра всех 9555 строчек кода WWW, письмо в котором описываются свойства кода и процесс его создания, а также 30-минутную анимированную визуализацию кода и «цифровой плакат» со всеми строками. Лот включал HTML, HTTP и URL.

Аукцион проходил неделю с 23 по 30 июня, цена за лот начиналась с $1000 и в итоге выросла до $5 434 500. Цена увеличилась на $1 млн за посление полтора часа.В файлах есть отметки времени, когда и какая часть кода была написана.

Ранее аукционный дом «Сотбис» выставил на торги старейший в мире NFT-токен. Цифровой купон был создан 2 мая 2014 года. В описании к лоту аукционный дом сравнивает его с картинами Пикассо, Малевича и Дюшана.