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Porsche назвала стоимость нового Cayenne GT для России

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Porsche назвала стоимость нового Cayenne GT для России
pixabay.com/PD

Москва, 30 июня. Автоконцерн Porsche назвал стоимость нового Cayenne GT для российского авторынка. Модель поступит в РФ осенью текущего года по цене 16 160 000 руб.

Компания называет новую модель «самым быстрым кроссовером в мире». Презентация Cayenne GT прошла в режиме онлайн 30 июня. Впервые его покажут живой публике в середине июля во время «Фестиваля скорости» в британском Гудвуде.

Машина получила 4,0-литровый бензиновый твин-турбо двигатель V8 мощностью в 640 «лошадок». В сочетании с 8-ступенчатой трансмиссией кроссовер достигает скорости в 100 км/ч за 3,3 секунды. Максимальная скорость новинки заявлена в 300 км/ч.

Ранее китайский автоконцерн Chery заявил, что запланировал расширение модельного ряда на российском рынке. Руководство компании намерено привезти в Россию первый электрокар собственного производства.

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кроссовер porsche новинка
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