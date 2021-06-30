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Итальянская фармкомпания ждет разрешение на производство «Спутника V»

Общество
Итальянская фармкомпания ждет разрешение на производство «Спутника V»
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Рим, 30 июня. Итальянско-швейцарская фармацевтическая компания Adienne Pharma&Biotechр рассчитывает получить разрешение на производство вакцины от коронавируса «Спутник V» до конца года.

Производство опытных доз «Спутника V» в пробном режиме стартовало чуть больше двух недель назад. Для роста клеток, помещенных в реактор, требуется ровно три недели, после чего их заражают вирусом, пояснил глава компании Антонио Ди Наро. Он добавил, что Adienne имеет достаточные производственные мощности для выпуска вакцины.

«Мы рассчитываем, что вся операция завершится до конца года. Если Aifa даст добро, мы сможем разместить пробные дозы на рынке», — пояснил Ди Наро в беседе с РИА Новости.

Российский фонд прямых инвестиций и Adienne Pharma&Biotech заключили контракт на производство «Спутника V» в Италии в марте этого года. Документ предполагает выпуск десяти миллионов доз.

Разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 на территории Европы могло бы спасти большое количество жизней. Так считает глава Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

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италия вакцина Спутник V
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