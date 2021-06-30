Сезон отпусков в самом разгаре, и если вы до сих пор не определились, куда поехать в отпуск, то самое время это сделать. Черноморские курорты традиционно являются одними из самых популярных мест отдыха наших сограждан благодаря своему климату, огромному количеству развлечений и хорошей транспортной доступности.

Сегодня мы решили поговорить о том, где лучше на Черном море с детьми, куда поехать на каникулы, что посмотреть и как развлечь самых маленьких путешественников.

Плюсы и минусы отдыха на Черном море с детьми в 2021 году

Думаем, никто не станет спорить, что отдых с детьми имеет свою специфику и требует более тщательного подхода к выбору места, чем если бы вы ехали отдыхать взрослой компанией. Перечислим основные плюсы популярных российских курортов, за которые их ежегодно выбирают тысячи туристов со всей страны:

Отсутствие виз и языкового барьера. Собраться в отпуск можно буквально за несколько дней, особенно если едете на своей машине и не привязаны к авиа- или железнодорожным билетам. Никаких оформлений загранпаспортов, визитов в посольство, сборов документов и мучительного ожидания положительного вердикта. Жилье можно снять прямо на месте, договорившись с частниками. С медицинской помощью в случае чего тоже проблем не возникнет: полис ОМС действителен на всей территории Российской Федерации.

Возможность выбора вида транспорта (самолет, поезд, автомобиль). На самых популярных курортах есть свои аэропорты и вокзалы, а если их вдруг нет, всегда можно добраться до пункта назначения из ближайшего города на такси, маршрутке или автобусе. Панически боитесь летать — железная дорога к вашим услугам. Не готовы трястись в поезде сутки или даже больше? Добро пожаловать на борт самолета. Привыкли не зависеть от расписаний и предпочитаете выбирать попутчиков самостоятельно? Загружаемся всей семьей в личное авто и едем, попутно изучая красоты нашей родины.

Развитая инфраструктура. Большинство популярных курортов может похвастаться отличным выбором развлечений на любой вкус. Кафе и рестораны, утопающие в зелени парки, многочисленные аттракционы для детей разных возрастов, благоустроенные пляжи с шезлонгами и зонтиками, аквапарки и океанариумы — всего не перечесть. Приезжайте и убедитесь сами.

Нет проблем с выбором жилья. Гостей с распростертыми объятиями ждут санатории, дорогие отели, работающие по системе «все включено», бюджетные мини-гостиницы и частный сектор. Правда, в последнее время ажиотаж такой, что бронировать номер или апартаменты лучше заранее, тем более если едете с детьми.

Красивая разнообразная природа. Мало какая страна может похвастаться таким разнообразием природных зон, как в России. Мечтаете отдохнуть от изнуряющей жары и подышать целебным горным воздухом — отправляйтесь в Сочи. Хотите, чтобы малыши вдоволь накупались в теплом море на мелководье и построили замки на бархатных песчаных пляжах Черного моря — добро пожаловать в Анапу и в западную или восточную часть Крыма. Есть желание полюбоваться на диких животных, живущих в огромном «Сафари-парке»? Геленджик ждет вас.

Несмотря на множество очевидных преимуществ, без минусов, конечно, тоже не обойтись. Их не очень много, но умолчать о них было бы неправильно:

В июне, июле и августе на черноморских курортах бывает жарковато. Это особенно важно учитывать выезжающим на отдых с маленькими детьми. Не забывайте о солнцезащитных кремах с высокой степенью защиты и о головных уборах. Не выходите на открытое солнце с 11 до 16 часов, а лучше приезжайте на отдых в сентябре. В разгар бархатного сезона море еще очень теплое, но при этом изнуряющей жары уже нет. Самое то для водных процедур, долгих прогулок и интересных экскурсий.

В разгар туристического сезона на пляжах буквально яблоку негде упасть. Чтобы занять хорошее местечко на пляже, приходить желательно как можно раньше. Соответственно, переполнены гостиницы, кафе, парки аттракционов и прочие места развлечения.

Бывает сложно найти подходящее питание для ребенка. Блюда местной кухни, как правило, достаточно жирные, кроме того, повара не скупятся на соль и специи, что, конечно, не лучший вариант для детских желудков. Выходом из ситуации может стать отдых с детьми по системе «все включено». Такие отели обычно заботятся о том, чтобы в меню была еда для маленьких гостей: кисломолочные продукты, каши, разнообразные супы на нежирном бульоне, тефтели, картофельное пюре, паровые овощи и прочие полезные завтраки, обеды и ужины. Однако у такого «продуманного за вас» отдыха есть один существенный недостаток — высокая стоимость.

Федеральное агентство новостей /

Черное море: где отдохнуть с детьми в 2021

Перейдем теперь непосредственно к обзору наиболее популярных курортов черноморского побережья.

Анапа

Пожалуй, самый известный «детский» курорт страны. Его популярность объясняется многокилометровыми песчаными пляжами, пологим входом в воду, теплым морем и огромным количеством разнообразных развлечений для туристов всех возрастов. Кроме того, этот регион славится своими возможностями для санаторно-курортного лечения. Климатический и бальнеологический курорт знаменит лечебными сульфидно-иловыми грязями, ради которых сюда приезжают туристы со всей России.

Как добраться: международный аэропорт Анапы им. В. К. Коккинаки находится в 15 км от города, железнодорожный вокзал — в поселке Верхнее Джемете в пределах самого курортного города.

Что посмотреть:

Набережная

Именно отсюда большинство путешественников начинает знакомство с Анапой. Променад протяженностью в 5 км берет начало у морского вокзала и идет вдоль линии моря до реки Анапка. Набережная прекрасно благоустроена: вымощена плиткой, а на всем ее протяжении высажено множество радующих глаз цветочных композиций. Прогулочная зона разделена на несколько ярусов: в самом низу находятся волнорезы, на которых удобно загорать или любоваться закатами. Чуть выше отдыхающих ждут многочисленные кафе, ресторанчики и аттракционы, а в самой верхней части под названием Высокий берег расположились основные культурные достопримечательности. Особенно шумно, многолюдно и весело на набережной по вечерам.

Аквапарки

В Анапе целых шесть аквапарков, так что, если вдруг надоест плескаться в море или подведет погода, что изредка, но случается даже в разгар сезона, скучать точно не придется. «Золотой пляж» с имитацией морской волны высотой до четырех метров; Bora-Bora, в котором можно поучиться серфингу; небольшой, но уютный «Ласковый берег» с несколькими горками разной высоты; «Олимпия», оформленный в стилистике Древней Греции; один их самых больших в Европе «Тики-Так» с общей протяженностью горок в 2 км; и, конечно, круглогодичный крытый «Осьминожка», рассчитанный на маленьких посетителей в возрасте до десяти лет. Каждый найдет себе развлечение по душе.

Дельфинарий

Целый многофункциональный развлекательный комплекс на Пионерском проспекте, где можно не только посмотреть зрелищное шоу с участием морских животных, но и заняться дайвингом, поплавать и сфотографироваться с дельфинами, а также посетить океанариум и познакомиться с его обитателями из разных стран мира. Чтобы артисты не уставали, выступления проводятся один раз в день. В этом же здании расположен пингвинариум, где обитают очаровательные перуанские пингвины. При покупке билета в океанариум вход в него бесплатный.

Поющие фонтаны

Одна из самых зрелищных и привлекательных достопримечательностей города расположена по адресу Крымская улица, 99, рядом с Парком 30-летия Победы и зданием администрации города. Волшебное шоу запомнится надолго и не оставит равнодушными ни детей, ни родителей. Под завораживающие звуки музыки из пяти фонтанов бьют подсвечиваемые светодиодами разноцветные струи воды, создавая иллюзию восхитительного танца. Представление проходит каждый вечер с наступлением темноты, но точное расписание сеансов лучше узнавать заранее. Вход бесплатный для всех желающих.

Парки

Парков в Анапе предостаточно. Во всех есть красивые клумбы и зеленые насаждения, лавочки, фонари, места для отдыха и занятий спортом, детские площадки и аттракционы. В некоторых имеются специально оборудованные мангальные зоны. Самые популярные: Ореховая роща, сквер им. И. В. Гудовича, Парк 30-летия Победы, Аллея роз, Детский парк в начале Пионерского проспекта.

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Сочи

Наверное, самый посещаемый и известный курорт Краснодарского края. Пляжи здесь каменистые и заход в воду не такой постепенный, как в Анапе, но это не делает город менее привлекательным для многочисленных туристов с детьми. Развитая инфраструктура, потрясающей красоты природа, множество отелей, ресторанов и разнообразных развлечений на любой вкус и кошелек манят путешественников из самых отдаленных уголков нашей страны.

Как добраться: международный аэропорт им. В. И. Севастьянова в Адлере представляет собой крупнейший авиационный узел Краснодарского края. Железнодорожный вокзал Сочи по праву считается одним из самых красивых подобных зданий в Европе.

Что посмотреть:

Сочи Парк

Тематический парк аттракционов площадью более 20 га расположен рядом с Олимпийским парком, так что, если хватит сил, можно одним махом посмотреть обе достопримечательности. Парк особенно интересен художественным оформлением в стиле русских сказок и былин. Остановиться можно в одной из ультрасовременных гостиниц неподалеку.

Парк «Ривьера»

Один из самых старых парков в Сочи, визитная карточка города. На большой ухоженной территории произрастает около 250 видов растений, в том числе представляющих особую ценность. В тени старых деревьев так приятно отдохнуть в полуденный зной. Для детей здесь настоящий рай благодаря множеству аттракционов.

Аквапарк

Ну какой же приморский город без хорошего аквапарка? Есть он и в Сочи, да не один, не говоря уже о том, что бассейны при некоторых крупных отелях оборудованы своими горками для постояльцев. «Аквалоо» с морской водой, гейзерами и водопадами, «Амфибиус» с развлечениями как для малышей, так и для экстремалов, «Морская звезда» в Лазаревском с безопасными аттракционами для самых маленьких посетителей, «Наутилус» с 14-метровой горкой, «Маяк» с детским городком — вот далеко не полный список подобных развлечений.

«33 водопада»

Увлекательная экскурсия в невероятно живописное место не оставит равнодушным никого. Сама поездка к водопадам — отдельное приключение. Туристов с ветерком прокатят по ледяным бурлящим горным рекам в открытых кузовах военных грузовиков. Поверьте, это невероятное и захватывающее дух удовольствие, с которым не сравнится ни один самый навороченный аттракцион.

Океанариум

В Курортном городке в Адлере расположился самый большой на юге России океанариум с множеством морских обитателей, диковинными растениями и красивыми декорациями. Здесь же можно посмотреть на кормление рыб, посетить зрелищное представление и даже заняться дайвингом. Для самых маленьких посетителей работает детская комната.

«Роза Хутор»

Если устали от отдыха на пляже, отправляйтесь в горы. Многоуровневый горный курорт мирового класса встретит вас потрясающими воображение видами, европейской архитектурой и массой развлечений для детей и взрослых, среди которых высокогорные качели, родельбан, летний тюбинг, ферма с оленями и хаски, веревочный парк, картинг и другие способы интересно и весело провести время в долгожданном отпуске.

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Геленджик

Благоустроенный город-курорт, расположенный в бухте, защищенной живописными горами от непогоды. Здесь много солнечных дней, субтропический климат и красивая природа, напоминающая собой средиземноморские пейзажи. Недостатка в ярких впечатлениях после посещения Геленджика точно не возникнет.

Как добраться: в городе есть свой аэропорт, а вот железнодорожный вокзал, увы, отсутствует. Любителям поездов придется ехать на такси или автобусе из Новороссийска.

Что посмотреть:

Аквапарк

В пяти километрах от центра Геленджика находится самый большой в стране аквапарк открытого типа. Его территория составляет более 15 га. Этот центр водных развлечений входит в топ лучших в Европе и представляет весь спектр развлечений для детей и взрослых. Количество горок поражает воображение — их здесь 49! Кроме того, на огромной территории есть спортивные площадки, кафе, зоны отдыха с шезлонгами и даже собственный дендрарий.

Тоннельный океанариум

Находится неподалеку от центрального пляжа и представляет собой тоннель, проходя через который посетители могут любоваться обитателями морских глубин. Океанариум разделен на тематические зоны, в которых живут пираньи, морские звезды, рыбы-ежи, мурены и другие представители подводного мира.

«Сафари-парк»

Уникальная достопримечательность Геленджика, где каждый гость может наблюдать за жизнью диких животных в условиях, максимально приближенных к естественным. Среди обитателей парка — медведи, тигры, львы. Это вовсе не зоопарк, как можно подумать сначала, а настоящий реабилитационный центр для пострадавших от людской жестокости и бессердечия зверей и птиц, которые постепенно возвращаются к полноценной жизни под чутким руководством сотрудников парка.

А еще над территорией этого уникального места проходит самая длинная на побережье канатная дорога протяженностью 1600 м.

Набережная

Как вы могли заметить, в Геленджике много всего интересного с приставкой «самый». Не осталась в стороне и главная городская набережная. Прогулочная зона длиной в 14 км является наиболее протяженной не просто в России или Европе, а в целом мире! Набережная утопает в зелени, по всему маршруту разбиты яркие клумбы и установлены садовые скульптуры. Гулять здесь — сплошное удовольствие. Для детей работают аттракционы, разнообразные водные развлечения и Музей восковых фигур, в котором можно сфотографироваться с любимым мультипликационным персонажем.

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Крым

Полуостров прекрасен своей природой, пейзажами, архитектурой и неповторимым климатом. О лучших крымских курортах для отдыха с детьми ФАН уже рассказывал отдельно.

Мы не будем повторяться, но напомним, что в летний период для отпуска с ребенком больше подойдут не многолюдные и каменистые пляжи Южного берега, которые восхитительны весной и осенью, а курорты западного и восточного Крыма: Евпатория, Саки, Феодосия и Керчь. Климат здесь мягче, народу не так много, а широкие песчаные пляжи идеальны для юных путешественников. При этом аттракционы, аквапарки и прочие развлечения в этой части региона никто не отменял, поэтому скучно в свободное от принятия солнечных ванн время точно не будет. К тому же цены здесь заметно ниже, чем, например, в Ялте, поэтому семейный отдых на Черном море с детьми обойдется сравнительно недорого, а воспоминания оставит самые теплые.