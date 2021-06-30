Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 22:08
22:04
Политика
Российские граждане высказались о взаимоотношениях Путина и Лукашенко
22:01
Происшествия
Установлена предварительная причина падения самолета в Подмосковье
22:00
Спорт
Волейболист Михайлов о роли знаменосца на Олимпийских играх: Никогда об этом не думал
21:59
Общество
Суд обязал создателей «Вратаря галактики» вернуть вернуть Фонду кино 191 млн рублей
21:54
Общество
Региональные СМИ о прямой линии с Путиным: Чиновникам пора решать проблемы граждан
21:44
Шоу-бизнес
Утяшева каждый день задумывается над будущим Павла Воли вне Comedy Club
21:42
Общество
Исходный код интернета продали на аукционе Sotheby's
21:42
Общество
Власти Подмосковья назвали условие для отказа от введения QR-кодов на транспорте
21:40
Общество
Axios: TikTok удалил семь миллионов аккаунтов несовершеннолетних
21:38
Общество
Культовый фильм про друзей Оушена может получить продолжение
Все новости

Появился первый тизер скандальной «Золушки» с Билли Портером

  /   Обновлено: 30 июня 2021 21:06
Общество
Появился первый тизер скандальной «Золушки» с Билли Портером
Кадр из фильма «Золушка»

Лос-Анджелес, 30 июня. Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал первый тизер скандального фильма «Золушка», в котором фею-крестную играет гендерно-нейтральный актер Билли Портер.

Тизер киносказки появился на YouTube-канале Amazon Prime Video UK. В ролике показали главную героиню, которую сыграла певица Камила Кабейо. Билли Портер тоже появился в тизере, но ближе к концу видео. Актер предстал перед зрителями в желтом платье и объемном колье.

Режиссером новой «Золушки» выступила Кэй Кэннон. В роли мачехи главной героини в ленте появится Идина Мензел. Премьера скандальной ленты состоится 3 сентября на Amazon Prime Video.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил против показа «Золушки» с Билли Портером в России. По мнению парламентария, соответствующие ведомства не допустят этой премьеры, поскольку в стране следят за подобными проблемами.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Появился первый тизер скандальной «Золушки» с Билли Портером
фильм золушка портер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru