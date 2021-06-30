Появился первый тизер скандальной «Золушки» с Билли Портером

Лос-Анджелес, 30 июня. Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал первый тизер скандального фильма «Золушка», в котором фею-крестную играет гендерно-нейтральный актер Билли Портер.

Тизер киносказки появился на YouTube-канале Amazon Prime Video UK. В ролике показали главную героиню, которую сыграла певица Камила Кабейо. Билли Портер тоже появился в тизере, но ближе к концу видео. Актер предстал перед зрителями в желтом платье и объемном колье.

Режиссером новой «Золушки» выступила Кэй Кэннон. В роли мачехи главной героини в ленте появится Идина Мензел. Премьера скандальной ленты состоится 3 сентября на Amazon Prime Video.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил против показа «Золушки» с Билли Портером в России. По мнению парламентария, соответствующие ведомства не допустят этой премьеры, поскольку в стране следят за подобными проблемами.