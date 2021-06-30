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Иранские нефтяники объявили забастовку из-за низких зарплат

  /   Обновлено: 30 июня 2021 21:18
Весь мир
Иранские нефтяники объявили забастовку из-за низких зарплат
ТАСС  /  SOPA Images via ZUMA Wire

Тегеран, 30 июня. Тысячи рабочих нефтяного сектора Ирана провели акции протеста с требованием повысить заработную плату и обеспечить безопасность труда. Об этом сообщает ISNA.

Из-за высокого уровня инфляции, обусловленного санкциями США и пандемией COVID-19, население Ирана в последние месяцы сталкивается с нехваткой финансовых средств, низкой заработной платой и высоким уровнем безработицы.

С 21 сотрудники крупных иранских нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих объектов проводят массовые забастовки, требуя повышения зарплаты.

Иранские нефтяники объявили забастовку из-за низких зарплат
Prt Scr youtube.com  /  IRAN PROTESTS

При этом, по информации СМИ Исламской Республики, основными участниками протестов стали так называемые временные рабочие, нанятые предприятиями нефтяной промышленности через субподрядчиков. Это позволяет им выплачивать меньшую заработную плату, нежели официально трудоустроенным сотрудникам, которые имеют также определенные льготы и премии. Решением всех организационных и финансовых вопросов с конечными исполнителями занимаются компании-посредники, которые зачастую выплачивают минимально возможную зарплату и не гарантируют какой-либо охраны труда.

Некоторые чиновники и парламентарии Ирана отреагировали на проходящие забастовки и призвали к тщательному расследованию причин их проведения.

Один из депутатов промышленного города Эселуйе провинции Бушер, где также проходили акции протеста, заявил СМИ, что претензии касательно зарплаты и льгот рабочих были услышаны и отслеживаются парламентской комиссией по энергетике.

Согласно сообщениям в социальных сетях, нефтеперерабатывающий завод в Тегеране уволил 700 бастующих граждан. Однако иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на пресс-секретаря государственной Тегеранской нефтеперерабатывающей компании Шейкара Хафая заявило об увольнении субподрядчиком лишь 35 работников.

Сотрудники правоохранительных органов страны каких-либо мер в отношении демонстрантов не предпринимали.

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