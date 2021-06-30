Волонтеры нашли пропавшего по пути на экзамен студента на Урале

Екатеринбург, 30 июня. Спасатели сообщили о прекращении поисков юноши, который пропал в Свердловской области по пути на экзамен. Молодой человек найден живым и здоровым.

Студент бесследно исчез два дня назад. Он перестал выходить на связь спустя три часа после того, как вышел из дома. Родные забили тревогу, когда узнали, что юноша так и не появился на учебе. Они обратились в полицию.

Ранее молодой человек никогда не сбегал из дома. В поисках принимали участие сотни человек. Операция завершилась успешно.

Поиски девятилетнего мальчика в тайге также закончились успешно. Ребенок отправился с отцом на гору и заблудился.