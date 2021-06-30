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Американцы создали рейтинг самых успешных президентов США

Политика
Американцы создали рейтинг самых успешных президентов США
pixabay.com

Вашингтон, 30 июня. Новый рейтинг американских президентов, составленный на основе анализа 142 историков, был представлен телевизионной сетью C-SPAN.

По мнению экспертов, в первую тройку самых успешных президентов США входят Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. На восьмой позиции находится убитый Джон Кеннеди, вслед за ним идет Рональд Рейган и Барак Обама. Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший заняли 21-ю и 29-ю строчки рейтинга соответственно.

Бывший президент Дональд Трамп, который руководил американской администрацией до Джо Байдена, занял 41-е место из 44-х.

Рейтинг лидеров составлялся на основе оценок моральных качеств, административных и лидерских талантов и искусства ведения внешней политики.

Действующий президент США Джо Байден ранее сообщил, что предпочитает поезда самолетам. Кондукторы очень дружелюбны, сказал лидер Соединенных Штатов.

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