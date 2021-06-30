Американцы создали рейтинг самых успешных президентов США

Вашингтон, 30 июня. Новый рейтинг американских президентов, составленный на основе анализа 142 историков, был представлен телевизионной сетью C-SPAN.

По мнению экспертов, в первую тройку самых успешных президентов США входят Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. На восьмой позиции находится убитый Джон Кеннеди, вслед за ним идет Рональд Рейган и Барак Обама. Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший заняли 21-ю и 29-ю строчки рейтинга соответственно.

Бывший президент Дональд Трамп, который руководил американской администрацией до Джо Байдена, занял 41-е место из 44-х.

Рейтинг лидеров составлялся на основе оценок моральных качеств, административных и лидерских талантов и искусства ведения внешней политики.

Действующий президент США Джо Байден ранее сообщил, что предпочитает поезда самолетам. Кондукторы очень дружелюбны, сказал лидер Соединенных Штатов.