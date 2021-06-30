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Экипажи Су-30 и Су-24М на учениях отразили ракетный удар условного противника

Армия
Экипажи Су-30 и Су-24М на учениях отразили ракетный удар условного противника
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Волгоград, 30 июня. Пилоты истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-24М провели совместные учения с боевой стрельбой. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Согласно информации, экипажи оперативно-тактической и бомбардировочной авиации авиаполка 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной под Волгоградом, во время масштабных учений отразили массированную ракетную атаку условного врага.

Отмечается, что, согласно замыслу маневров, «противник» применил против летчиков ЮВО ракеты-мишени «Стриж», а также авиабомбы САБ-250-200.

Ранее стало известно, что боевые истребители ВКС РФ пристально следят за действиями американского эсминца USS Ross, который находится недалеко от берегов Крыма.

Также сообщалось, что российские самолеты, поднимавшиеся в воздух из-за перемещения фрегата Evertsen ВМС Нидерландов в сторону российской границы в Черном море, действовали в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передает RT.

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су-24м су-30 юво
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