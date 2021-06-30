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Вечно удивленный кот из Ростова взорвал TikTok

  /   Обновлено: 30 июня 2021 20:59
Общество
Вечно удивленный кот из Ростова взорвал TikTok
instagram.com  /  @fedja_kot

Ростов-на-Дону, 30 июня. Кот из Ростова-на-Дону по кличке Федя стал мировой звездой в TikTok. В этой соцсети у четверолапого более 70 тысяч подписчиков.

Ростовчанка Наталья нашла Федю еще совсем котенком у себя в саду. Женщина не смогла остаться равнодушной и приютила беззащитное животное. С течением времени у него начали проявляться необычные черты внешности.

Наталья уверена, что когда Федя был совсем маленький, его мать выронила его из зубов. Однажды ростовчанка решила зарегистрировать своего милого питомца в социальных сетях. На платформах Instagram и TikTok она стала публиковать различные видео с играми Феди.

Необычная внешность кота и вечно удивленный взгляд сыграли ему на руку. Портрет российского усача даже разместили издания The Mirror и BoredPanda. Сегодня у кота более 70 тысяч TikTok-поклонников.

Знаменитый енот Тема вместе с хозяевами устроили фан-тур по городам Краснодарского края и Крыма. Это событие не мог пропустить популярный кот Мостик. Каждый из этих блогеров имеет армию поклонников в Instagram. Так, на кота Мостика подписаны свыше 58 тысяч человек, а на енота Тему — 318 тысяч человек. Крымский житель решил устроить с полосатым «коллегой» встречу.

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