Вечно удивленный кот из Ростова взорвал TikTok

Ростов-на-Дону, 30 июня. Кот из Ростова-на-Дону по кличке Федя стал мировой звездой в TikTok. В этой соцсети у четверолапого более 70 тысяч подписчиков.

Ростовчанка Наталья нашла Федю еще совсем котенком у себя в саду. Женщина не смогла остаться равнодушной и приютила беззащитное животное. С течением времени у него начали проявляться необычные черты внешности.

Наталья уверена, что когда Федя был совсем маленький, его мать выронила его из зубов. Однажды ростовчанка решила зарегистрировать своего милого питомца в социальных сетях. На платформах Instagram и TikTok она стала публиковать различные видео с играми Феди.

Необычная внешность кота и вечно удивленный взгляд сыграли ему на руку. Портрет российского усача даже разместили издания The Mirror и BoredPanda. Сегодня у кота более 70 тысяч TikTok-поклонников.

Знаменитый енот Тема вместе с хозяевами устроили фан-тур по городам Краснодарского края и Крыма. Это событие не мог пропустить популярный кот Мостик. Каждый из этих блогеров имеет армию поклонников в Instagram. Так, на кота Мостика подписаны свыше 58 тысяч человек, а на енота Тему — 318 тысяч человек. Крымский житель решил устроить с полосатым «коллегой» встречу.