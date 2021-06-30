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Депутат Железняк рассказал о сигнале Путина миру на прямой линии

Политика
Депутат Железняк рассказал о сигнале Путина миру на прямой линии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокое знание проблем во внешней политике, которые стоят перед страной. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк.

Парламентарий прокомментировал выступление главы государства во время прямой линии. По словам Железняка, Путин отвечал на вопросы граждан, которые региональные власти не решали должным образом.

Президент также рассказал о внешней политике страны. Путин знает, как можно решить все затруднения, несмотря на санкции и провокации.

Россия продолжит отстаивать национальные интересы, используя внешнее давление в качестве ресурса для развития экономики. Именно этот сигнал президент адресовал не только гражданам, но и миру, заявил депутат Госдумы.

Ранее Сергей Железняк ранее прокомментировал работу Вашингтона в создании нового военного блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, подобные действия являются следствие национального эгоизма.

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