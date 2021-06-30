В Китае рассказали, какими «сюрпризами» ответила Россия на учения НАТО в Черном море

Пекин, 30 июня. Начало масштабных учений НАТО в Черном море Sea Breeze вызвало жесткую реакцию со стороны России, заявили китайские аналитики.

Силы Североатлантического альянса приступили к военно-морским маневрам в Черноморском регионе, в которых задействовано пять тысяч военнослужащих и 32 корабля, напомнили авторы китайского издания Baijiahao. Перевод иностранной статьи приводит «ПолитРоссия». Они отметили, что Москва не могла обойти вниманием такое крупное западное мероприятие, весьма жестко ответив на учения сил НАТО.

Российские войска развернули свои учения, которые стартовали вместе с западными, отметили авторы материала. Они уточнили, что в акваторию Черного моря вошла субмарина «Колпино», экипаж которой приступил к отработке приемов ведения боевых действий с условным противником. Силы противоракетной обороны, развернутые в Крыму, также были проверены на предмет состояния боеготовности, отметили аналитики.

«Российские военные развернули на Крымском полуострове порядка 20 истребителей и вертолетов, в том числе бомбардировщики Су-24М. Также были задействованы зенитные ракетные комплексы С-400 и «Панцирь», которые были приведены в боевую готовность и выполнили электронные пуски», — констатировали в Baijiahao.

Однако на этом российские «сюрпризы» для НАТО, которые едва ли понравятся западным военнослужащим, не заканчиваются, уверены китайские эксперты. Они добавили, что российское руководство ранее призвало страны Альянса отказаться от проведения Sea Breeze, так как они могут привести к военным инцидентам в регионе.

Ранее адмирал Владимир Комоедов рассказал, как при помощи хитрости можно отвадить НАТО от российских территориальных вод в Черном море. Он предложил разместить на границах учебные мины и заявить, что регион несет опасность для иностранных кораблей.

Кроме того, зачем Запад устраивает совместные с Украиной учения в Черноморском регионе рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, маневры нужны лишь для того, чтобы передать Киеву вооружение НАТО, а также дестабилизировать обстановку на границах России, передает RT.