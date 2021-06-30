Коррупция поставила под угрозу поставку в Бразилию вакцины Covaxine

Бразилиа, 30 июня. Правительство Жаира Болсонару приостановило выполнение контракта на поставку вакцины Covaxin, который был заключен в феврале с индийской фармацевтической компанией Bharat biotech.
Приостановка соглашения связана с расследованием, начавшимся вокруг сделки из-за возможной коррупционной составляющей. Расследование начал офис Генерального прокурора страны после изучения документов, согласно которым поставка 20 млн доз вакцины обойдется стране в 320 млн долларов. Таким образом стоимость одной дозы составит 16 долларов, что существенно превышает стоимость других препаратов от COVID-19.
В документах подчеркивается, что другие министерства игнорировали прошлые нарушения, касающиеся посредничества Bharat Biotech в Бразилии. В заявлении министерства здравоохранения говорится, что контракты с федеральным правительством «соответствовали всем формальностям и выполнялись прозрачно.»
Федеральный прокурор Лусиана Лурейру Оливейра напомнила, что еще в 2017 году министерство, используя доверенную компанию, подписало контракт на приобретение лекарств, которые так и не были поставлены. Более того, контракт на покупку вакцины был подписан еще до того, как бразильское агентство здравоохранения Anvisa одобрило вакцину.
Все эти факты дают основания считать, что контракт на поставку индийской вакцины был составлен с многочисленными нарушениями процедуры, а конечная ее стоимость завышена в несколько раз. В Бразилии считают, что контракт не мог быть заключен без ведома президента Жаира Болсонару.
Бразилия переживает тяжелый кризис, связанный с пандемией COVD-19. По количеству жертв страна занимает второе место в мире, уступая по этому показателю только Соединенным Штатам. В настоящее время Сенат Бразилии проводит расследование, связанное с оценкой эффективности действий правительства и президента в условиях пандемии. Если подтвердятся подозрения в отношении сделки с Bharat biotech, это, безусловно, будет иметь сильнейшие политические последствия для президента Болсонару и правящей партии.