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Коррупция поставила под угрозу поставку в Бразилию вакцины Covaxin

  /   Обновлено: 30 июня 2021 21:54
Весь мир
Коррупция поставила под угрозу поставку в Бразилию вакцины Covaxin
pixabay.com  / 

Бразилиа, 30 июня. Правительство Жаира Болсонару приостановило выполнение контракта на поставку вакцины Covaxin, который был заключен в феврале с индийской фармацевтической компанией Bharat biotech.

Приостановка соглашения связана с расследованием, начавшимся вокруг сделки из-за возможной коррупционной составляющей. Расследование начал офис Генерального прокурора страны после изучения документов, согласно которым поставка 20 млн доз вакцины обойдется стране в 320 млн долларов. Таким образом стоимость одной дозы составит 16 долларов, что существенно превышает стоимость других препаратов от COVID-19.

В документах подчеркивается, что другие министерства игнорировали прошлые нарушения, касающиеся посредничества Bharat Biotech в Бразилии. В заявлении министерства здравоохранения говорится, что контракты с федеральным правительством «соответствовали всем формальностям и выполнялись прозрачно.»

Федеральный прокурор Лусиана Лурейру Оливейра напомнила, что еще в 2017 году министерство, используя доверенную компанию, подписало контракт на приобретение лекарств, которые так и не были поставлены. Более того, контракт на покупку вакцины был подписан еще до того, как бразильское агентство здравоохранения Anvisa одобрило вакцину.

Коррупция поставила под угрозу поставку в Бразилию вакцины Covaxine
PrScr Twitter  / @MidiaNINJA

Все эти факты дают основания считать, что контракт на поставку индийской вакцины был составлен с многочисленными нарушениями процедуры, а конечная ее стоимость завышена в несколько раз. В Бразилии считают, что контракт не мог быть заключен без ведома президента Жаира Болсонару.

Бразилия переживает тяжелый кризис, связанный с пандемией COVD-19. По количеству жертв страна занимает второе место в мире, уступая по этому показателю только Соединенным Штатам. В настоящее время Сенат Бразилии проводит расследование, связанное с оценкой эффективности действий правительства и президента в условиях пандемии. Если подтвердятся подозрения в отношении сделки с Bharat biotech, это, безусловно, будет иметь сильнейшие политические последствия для президента Болсонару и правящей партии.

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коррупция бразилия болсонару covid-19
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