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Саудовская Аравия сообщила о создании второй национальной авиакомпании

Весь мир
Саудовская Аравия сообщила о создании второй национальной авиакомпании
wikipedia.org  /  Biggerben / CC BY-SA 3.0

Эр-Рияд, 30 июня. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман объявил о планах запустить вторую национальную авиакомпанию в рамках стратегии по превращению королевства в глобальный логистический центр.

По его словам, создание подобной компании позволит вывести страну на пятое место в мире по количеству транзитных авиаперевозок, а объемы ненефтяных доходов государства к 2030 году смогут увеличиться до 12 млрд долларов.


Подробностей о том, когда именно и за счет чего будет создана новая авиакомпания, пока нет. Однако в прошлом году в городе Амаала началось строительство аэропорта, а на официальном сайте стратегии «Видение-2030» есть сообщения о появлении крупных аэропортов в городах Джидда и Таифа. Возможно, они создаются с целью использования флотом уже новой авиакомпании.

Сама концепция «Видение-2030» появилась еще в 2016 году. Уже тогда проект наследного принца Мухаммеда бин Салмана был одобрен правительством страны. Однако после новости о нем долгое время не появлялись, а эксперты озвучивали необходимость для страны завершить нефтяную эру и перейти на альтернативные источники энергии.

Стратегия, помимо новой авиакомпании, включает в себя увеличение количества международных направлений, глобальные перемены в других сферах (инвестиции, укрепление партнерства между государством и частным сектором), а также развитие транспорта и логистики.

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