Вашингтон, 30 июня. Возобновление серийного выпуска истребителя пятого поколения F-22 Raptor cвязано с огромными финансовыми издержками, уверен ветеран американской армии Алекс Холлингс.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса США в обозримой перспективе не готовы производить истребители F-22, так как их мощности перепрофилированы на выпуск самолетов F-35, объяснил бывший американский военный. При этом он считает истребители F-22 "лучшими боевыми самолетами в мире», однако признает нерациональность возобновления их серийного выпуска.

«Правда заключается в том, что повторный запуск производственной линии F-22, вероятно, будет стоить… потенциально дороже, чем разработка совершенно нового и потенциально лучшего истребителя», — сообщил Холлингс.

Ранее стало известно о «нескольких минутах позора» британских истребителей F-35 после встречи с кораблем ВМФ РФ в акватории Средиземного моря. О дестабилизирующих последствиях атак ВВС США на объекты в Сирии и Ираке информировал RT.