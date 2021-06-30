Володин подвел итоги дополнительного заседания Совета Госдумы

Москва, 30 июня. Совет Государственной думы в рамках дополнительного заседания рассмотрел 49 недавно внесенных законопроектов. Из них 25 предложило правительство, 17 — депутаты и сенаторы.

Остальные семь инициатив разработали региональные парламенты, рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Документы переданы в рассылку для получения отзывов и предложений.

Работа над законодательными инициативами не должна останавливаться с наступлением лета. Все законопроекты перенаправлены в регионы и правительство. Также получения документов ожидает Совет Федерации, Счетная и Общественная палаты. В ближайшие месяцы им предстоит выявить плюсы и минусы проектов, а также подготовить рекомендации, добавил Володин.

Ранее политик провел переговоры с главой исландского парламента Стейнгримуром Йоханном Сигфуссоном. В ходе беседы Володин затронул тему сотрудничества в Арктике и предложил создать специальную межпарламентскую рабочую группу.