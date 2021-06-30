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Председатель Африканского союза поприветствовал решение о прекращении огня в Эфиопии

Весь мир
Председатель Африканского союза поприветствовал решение о прекращении огня в Эфиопии
Global Look Press  /  Christian Spicker / imago-images.de

Аддис-Абеба, 30 июня. Глава Африканского союза Мусса Факи поприветствовал решение эфиопского правительства о прекращении огня на территории штата Тыграй.

В обращении к администрации Эфиопии он выразил надежду на то, что новый договор станет прочным основанием для полного урегулирования конфликта.

Факи также призвал стороны сложить оружие и прекратить любые боевые действия. Он рассчитывает на то, что они смогут договориться и обеспечат безопасный доступ гуманитарным организациям к гражданскому населению.

Председатель организации подтвердил готовность АС оказать всю необходимую помощь африканской республике до полного достижения мира и стабильности в стране.

Ранее сообщалось о том, что Аддис-Абеба пошла навстречу местной администрации штата Тыграй и согласилась подписать соглашение о прекращении огня.

В это время все эфиопские и эритрейские войска, дислоцированные в этом регионе, покинули территорию, затем в Мекеле вошли Силы обороны Тыграя.

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эфиопия тыграй
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