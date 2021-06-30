Звезда «Зены — королевы воинов» помогла собрать деньги на операцию каскадерше

Лос-Анджелес, 30 июня. Поклонники и пользователи соцсетей собрали деньги на операцию каскадерше Дайан Грант, принимавшей участие в съемках «Безумного Макса» и «Чудо-женщины: 1984».

Грант получила сотрясение мозга на съемках сериала по «Властелину колец». Постановщица трюков восстановилась и вернулась к работе, но затем у нее снова появились тревожные симптомы. Компьютерная томография и МРТ показали, что у каскадерши аневризма и травмы верхней части позвоночника и шеи.

В результате Грант потребовалась срочная операция, которая не покрывается страховкой. Тогда звезда сериала «Зена — королева воинов» Люси Лоулесс решила помочь коллеге и запустила сбор средств в Twitter. В сумме удалось собрать более 90 тысяч долларов, операцию проведут в июле. Каскадерша поблагодарила тех, кто поддержал ее в трудной ситуации, в Twitter-аккаунте.

Дайан Грант была дублершей Шарлиз Терон в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости». В конце лета должны начаться съемки приквела ленты. Главную роль в фильме сыграет звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой.