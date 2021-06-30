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Британский историк назвал способ помирить принцев Гарри и Уильяма

Общество
Британский историк назвал способ помирить принцев Гарри и Уильяма
instagram.com  /  @princeharryofengland

Лондон, 30 июня. Отношения между членами королевской семьи являются любимым реалити-шоу британцев. На этот раз историк и биограф Виндзоров заявил, что принцы Гарри и Уильям могут помириться.

Пресса считает, что с недавних пор между братьями пробежала кошка. Эффект разорвавшейся бомбы произвело и интервью Гарри американской ведущей Опре Уинфри, где принц откровенно рассказал о том, что чувствовал себя одиноко в Букингемском дворце и имел проблемы с алкоголем. К бутылке Гарри подталкивала трагическая гибель его мамы — принцессы Дианы — которая наложила тяжелый отпечаток на его личность. Королевская семья была не в восторге от порочащих ее честь откровений принца, который сбежал в США.

Досталась порция критики еще и принцу Уильяму: Гарри заявил, что его брат «попался в ловушку системы». Однако по словам историка и биографа Роберт Лейси, обоих принцев может примирить общая ненависть к их мачехе. Вероятно Лейси знает, о чем говорит, поскольку он дотошно изучил жизнь принцев, работая над книгой «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда». Кроме того, братьям в скором времени предстоит встреча, как пишет Daily Telegraph со ссылкой на источник в Букингемском дворце. В четверг оба принца будут присутствовать на открытии памятника их известной матери в саду Кенсингтонского дворца. Оба отпрыска принцессы Дианы прочтут памятную речь в честь этого события. Лейси считает, что это событие может стать мостиком между рассорившимися принцами.

Однако Хьюго Уикерс, другой биограф королевской семьи, не согласился с доводами Лейси и отметил, что от встречи принцев не стоит ждать ничего хорошего, пока Гарри находится «под каблуком» у своей жены — Меган Маркл. По мнению Уикерса, герцогиня Сассекская непременно «откусит голову» своему мужу, если он снова начнет поддерживать связи со своей семьей.

Ранее журналистам стало известно, что принц Гарри звонил давним друзьям в Великобританию, чтобы заручиться поддержкой после высказываний в адрес своего отца, принца Уэльского Чарльза.

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