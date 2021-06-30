Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 22:06
22:04
Политика
Российские граждане высказались о взаимоотношениях Путина и Лукашенко
22:01
Происшествия
Установлена предварительная причина падения самолета в Подмосковье
22:00
Спорт
Волейболист Михайлов о роли знаменосца на Олимпийских играх: Никогда об этом не думал
21:59
Общество
Суд обязал создателей «Вратаря галактики» вернуть вернуть Фонду кино 191 млн рублей
21:54
Общество
Региональные СМИ о прямой линии с Путиным: Чиновникам пора решать проблемы граждан
21:44
Шоу-бизнес
Утяшева каждый день задумывается над будущим Павла Воли вне Comedy Club
21:42
Общество
Исходный код интернета продали на аукционе Sotheby's
21:42
Общество
Власти Подмосковья назвали условие для отказа от введения QR-кодов на транспорте
21:40
Общество
Axios: TikTok удалил семь миллионов аккаунтов несовершеннолетних
21:38
Общество
Культовый фильм про друзей Оушена может получить продолжение
Все новости

В Пензе вопрос загрязнения притока Суры взяли на контроль после публикации ФАН

Общество
В Пензе вопрос загрязнения притока Суры взяли на контроль после публикации ФАН
pixabay.com  / 

Пенза, 30 июня. После публикации расследования ФАН о систематическом загрязнении притока Суры крупной пензенской компанией региональное отделение партии «Единая Россия» взяло данную проблему на личный контроль. Соответствующее заявление было озвучено пресс-службой фракции.

«Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области уже провело анализ проб воды, установило ее загрязнение ниже официального водовыпуска фабрики «Маяк». За развитием ситуации мы будем следить и добиваться привлечения виновных к ответственности», — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Сергея Мельникова.

Для решения проблемы от лица партии были отправлены обращения в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор. Уточняется, что гендиректором фабрики, осуществляющей сброс неочищенной воды в реку, является Владимир Вдонин, который был исключен из регионального отделения фракции в 2019 году за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и использование поддельного удостоверения сотрудника Генпрокуратуры.

Ранее ФАН сообщал, что пензенские чиновники могут сменить служебные автомобили на такси. Необычный эксперимент призван сократить расходы городского бюджета. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Пензе вопрос загрязнения притока Суры взяли на контроль после публикации ФАН
россия единая россия пенза экология пензенская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru