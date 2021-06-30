В Пензе вопрос загрязнения притока Суры взяли на контроль после публикации ФАН

Пенза, 30 июня. После публикации расследования ФАН о систематическом загрязнении притока Суры крупной пензенской компанией региональное отделение партии «Единая Россия» взяло данную проблему на личный контроль. Соответствующее заявление было озвучено пресс-службой фракции.

«Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области уже провело анализ проб воды, установило ее загрязнение ниже официального водовыпуска фабрики «Маяк». За развитием ситуации мы будем следить и добиваться привлечения виновных к ответственности», — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Сергея Мельникова.

Для решения проблемы от лица партии были отправлены обращения в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор. Уточняется, что гендиректором фабрики, осуществляющей сброс неочищенной воды в реку, является Владимир Вдонин, который был исключен из регионального отделения фракции в 2019 году за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и использование поддельного удостоверения сотрудника Генпрокуратуры.

Ранее ФАН сообщал, что пензенские чиновники могут сменить служебные автомобили на такси. Необычный эксперимент призван сократить расходы городского бюджета.