Расклады на четвертьфиналы Евро-2020: ждать ли нам новых сенсаций?

Их осталось только восемь — восемь лучших команд нынешнего чемпионата Европы, которые ведут ожесточенную борьбу за чемпионский кубок. Слабые сборные в плей-офф отсутствуют — сенсационные результаты в 1/8 финала Евро-2020 наглядно всем это продемонстрировали.

ФАН рассказывает о четырех парах чемпионата, которые 2 и 3 июля схлестнутся в битве за полуфиналы.

2 июля

Швейцария — Испания. Санкт-Петербург. 19:00 (по Москве)

Немного неожиданная пара четвертьфиналистов — в Петербурге готовились встречать действующих чемпионов мира, но не тут-то было. Швейцарцы, уступая два мяча по ходу встречи, казалось бы, самому грозному сопернику — команде Франции, неожиданно даже для самих себя отыгрались и прошли в 1/4 финала, уверенно исполнив послематчевые пенальти. Испанцы чуть было не повторили судьбу швейцарцев. В игре с хорватами они также вели со счетом 3:1, затем, пропустив два мяча, позволили сопернику выровнять игру, но в дополнительное время все же одержали победу со счетом 5:3.

Конечно, в этой встрече главным фаворитом выглядит сборная Испании. Букмекеры уверенно отдают им победу — коэффициент 1,72. Прогнозы относительно Швейцарии куда скромнее — их выигрыш оценивается коэффициентом 5,60. Впрочем, загадывать не будем, швейцарцы показали все свои футбольные умения и продемонстрировали бешеное желание победить.

Прогноз ФАН: проход сборной Швейцарии.

Global Look Press / Panoramic/Keystone Press Agency

Бельгия — Италия. Мюнхен. 22:00 (по Москве)

И Бельгия, и Италия являются одними из главных фаворитов этого чемпионата. Итальянцы не проигрывают с лета 2018 года, а бельгийцы занимают первую строчку в мировом рейтинге ФИФА. Соперники достойны друг друга, не правда ли? Обе сборные в 1/4 финала прошли не без мучений. Бельгийцы весь матч оборонялись в игре с португальцами, которые, откровенно говоря, давили их весь второй тайм — только чудо помогло команде Бельгии не пропустить мяч. Италия мандражировала, на протяжении всего матча не могла нащупать свою игру, из-за чего оказалась на грани вылета. Австрийцы первыми открыли счет в матче, итальянцы все же сравняли, но игра завершилась лишь в дополнительное время.

Здесь предугадать победителя крайне сложно, но букмекеры отдают небольшое предпочтение итальянцам, видимо, за их прошлые заслуги. Коэффициент на победу бельгийцев составляет 3,45, а на успех итальянцев — 2,40.

Прогноз ФАН: проход сборной Бельгии.

Global Look Press / © Matthias Koch via www.imago-imag

3 июля

Чехия — Дания. Баку. 19:00 (по Москве)

Чехи первыми сотворили громкую сенсацию, в которую точно никто прежде не мог поверить. Чешская команда выбила в 1/8 финала одну из сильнейших сборных этого Евро-2020, рассчитывающую как минимум на финал, — команду Нидерландов. Сборная Дании, пробившаяся в плей-офф чемпионата со скрипом и лишившаяся на футбольном поле Кристиана Эриксена, катком проехалась по команде Уэльса во главе с Гаретом Бейлом.

Фаворитом здесь выглядят датчане, но почему чехам не повторить свой успех и не пробиться в полуфинал чемпионата Европы?

Победа чехов оценивается букмекерами коэффициентом 4,10, коэффициент на выигрыш датчан составляет 2,10.

Прогноз ФАН: проход сборной Дании.

Global Look Press / via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Украина — Англия. Рим. 22:00 (по Москве)

Украинцы местами играли на турнире невыразительно, но все же сумели выйти в плей-офф с третьего места в группе. Сенсационно победив команду Швеции, впервые в своей истории вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко — молодые и амбициозные, голодные до побед футболисты. Возможно, этот козырь сыграет за Украину и в матче против англичан. Сборная Англии демонстрирует на турнире скучный футбол, но добивается с ним исключительно положительных результатов. Команда за групповой этап и 1/8 финала не пропустила ни одного мяча в собственные ворота. Схема Гарета Саутгейта приносит свои плоды. Поэтому зачем ее менять?

Родоначальники футбола в этом матче выглядят безусловными фаворитами. Букмекеры совсем не верят в сборную Украины и оценивают ее победу коэффициентом 9,25. Коэффициент на успешное выступление сборной Англии составляет всего 1,45.

Прогноз ФАН: проход сборной Англии.

Ждем красивого футбола, голов и драматичных моментов.