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Любовь Толкалину пристыдили за снимок без одежды в перекопанном поле

  /   Обновлено: 30 июня 2021 20:41
Шоу-бизнес
Любовь Толкалину пристыдили за снимок без одежды в перекопанном поле
facebook.com  /  Любовь Толкалина

Москва, 30 июня. Российская актриса Любовь Толкалина опубликовала новый смелый снимок, сделанный во время ее отдыха в деревне. Фото артистки оценили ее поклонники и коллеги.

Пикантная фотография появилась на странице Толкалиной в Instagram. На снимке актриса позирует в перекопанном поле абсолютно без одежды. Раздевшаяся для фото артистка повернулась спиной к камере, продемонстрировав ягодицы с дальнего расстояния.

«Данный фотографический материал может спровоцировать сильнейший выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов», — написала под кадром Толкалина.

Снимок актрисы вызвал противоречивые эмоции у ее подписчиков. Некоторым пользователям соцсети фото очень понравилось, другие же пристыдили знаменитость за столь откровенный кадр.

«Это стыд и срам!»;

«Это должен видеть только любящий мужчина, а не вся планета»;

«Откуда такая страсть к обнажению?»;

«Для чего голой ходить по грядкам, земле и навозу?» — возмутились подписчики Толкалиной.

Актриса уже не в первый раз провоцирует недовольство пользователей соцсетей. Например, Толкалину раскритиковали за фото с могилы поэта Иосифа Бродского.

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