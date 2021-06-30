Пожилая жительница Челябинска мастерски развела аферистов на деньги

Москва, 30 июня. Пенсионерка из Челябинска раскрыла обман телефонных мошенников и решила проучить их рублем.

Пожилая женщина обескуражила неожиданной схемой опытных аферистов и смогла заработать 500 рублей. Они пришли в бешенство от действий старушки и жестоко обругали ее за сорвавшуюся аферу.

Злоумышленники позвонили 70-летней учительнице иностранных языков, которая сразу заподозрила неладное и представился сотрудником финансовой организации. Голос на другом конце провода заявил, что банковский счет женщины в опасности, поскольку его намереваются взломать.

Он потребовал озвучить сумму, которую она хранит, предложив перевести финансовые средства на безопасный счет. Женщина оказалась не так легковерна и предугадала действия на несколько шагов вперед.

Зная, что на ее счету лежит около 50 рублей, она предупредила собеседника, что телефонный разговор прервется из-за нехватки средств на мобильном балансе. Мошенники испугались, что могут потерять попавшую на крючок жертву и перевели ей 500 рублей. Когда аферист услышал сумму, которую она хранит в банке, сильно накричал на старушку и прервал диалог.

Ранее ФАН сообщил, что пермский мошенник снова похитил у людей миллионы рублей и повторно уехал в колонию. Всего от действий мошенника пострадало 28 человек.