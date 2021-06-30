Зеленский снова не угодил украинским националистам

Киев, 30 июня. Пользователи «Вконтакте» прокомментировали недовольство националистических группировок.

В Киеве, возле здания Администрации украинского президента Владимира Зеленского прошла акция националистов. Ее участники обвинили лидера в предательстве.

Пользователи «Вконтакте» активно обсуждают инцидент в сети, пишет ИА «Regnum«.

«Что-то на Украине уже все в хитросплетениях запутались. Кто, куда и зачем. Кто кому служит и чьи это все секретные операции», — указала Галина Е.

По мнению большинства интернет-пользователей, Зеленский сам себе поставил капкан. Люди отмечают, что он заигрался с националистическими группировками, которые теперь свесили ноги и делают то, что им заблагорассудится, постоянно выдвигая к нему все новые требования.

«Вилял задом перед фашистами, вилял, но все без толку. С нормальными людьми окончательно разругался в угоду фашистам, теперь фашисты его «дрючат». Кому теперь этот клоун нужен?» — рассуждает Андрей М.

Некоторые мнения и вовсе были радикальными. Люди считают, что украинские неонацисты перестали уважать и бояться действующего президента и набросились на него, потому что чувствуют свою безнаказанность. Очевидно, что Зеленскому придется идти на поводу у радикалов, чтобы сохранить свою власть.

«Судя по всему, эти взращенные бандеровцы имеют уже такую силу, что они спокойно могут наброситься на президента. Поэтому тот вынужден с ними считаться», — написал Василий К.

Есть и те, кто согласен с протестующими, отмечая, что действующий президент действительно является предателем и подставил свой народ.

«Нацики недалеки от истины в своих оценках. Но их истина — лишь полуправда. На самом деле, этот выскочка устроил показательное шоу, но, на самом деле, он предал уже всех, кого только можно», — сообщает Кузьма К.

Другая, существенная часть пользователей, уверена в том, что Зеленский идет наперекор не только народу, но и своим же соратникам и руководителей других государств.

«Сначала предал русских юго-востока, которые на него надеялись и голосовали, потом своего босса — Коломойского, потом и нациков, да и всех украинцев. Хозяев США тоже подставлял. Как Трампа, так и Байдена», — пишет Александр Н.

Комментаторы отмечают, что доверие власти и народа Зеленский давно потерял. Александр Н. уверен, что вскоре от Зеленского откажется не только Европа, но и США.

Некоторые и вовсе предложили ДНР и ЛНР оградить от украинского сумасшествия. Эти пользователи апеллируют тем, что нацисты и сумасшедшие правители не дадут спокойно существовать жителям Донбасса.

Евгений К напомнил, что Россия де-факто помогла жителям Крыма спастись от безумия украинской власти и нацистов во власти Украины.

«Сейчас самое главное — спасти народ Донбасса, наш, русский народ», — указал он.

Ранее сообщалось, как украинский президент загнал страну в ситуацию, не имеющую позитивных решений, использовав идею досрочных выборов на Украине.