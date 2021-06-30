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Экс-капитан сборной России сравнил заседание техкомитета РФС со «Смехопанорамой»

  /   Обновлено: 30 июня 2021 20:42
Спорт
Экс-капитан сборной России сравнил заседание техкомитета РФС со «Смехопанорамой»
rfs.ru  /  пресс-служба Российского футбольного союза

Санкт-Петербург, 30 июня. Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков раскритиковал работу технического комитета РФС.

Члены технического комитета РФС в ходе состоявшего 30 июня заседания признали неудовлетворительной работу Станислава Черчесова и его помощников на Евро-2020. При этом представители организации выразили доверие наставнику, возглавляющему сборную России с 2016 года. В интервью изданию «Чемпионат» бронзовый призер чемпионата Европы Роман Широков раскритиковал техкомитет РФС.

«Все сводится к тому, что виноваты игроки. Они ведь не смогли воплотить в жизнь гениальную мысль этого тренера. Раньше была передача «Смехопанорама». Сегодня техкомитет выдал именно это», — отметил бывший игрок «Зенита».

Сборная России набрала три очка в трех матчах Евро-2020 и заняла последнее место в группе B. Единственную победу национальная команда одержала в игре с Финляндией, впервые выступившей на континентальном первенстве.

Ранее стало известно, что Леонид Слуцкий может сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России. Специалист уже возглавлял национальную команду с 2015 по 2016 год.

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