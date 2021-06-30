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Прокуратура Башкирии начала проверку по факту ДТП с двумя жертвами

Происшествия
Прокуратура Башкирии начала проверку по факту ДТП с двумя жертвами
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Уфа, 30 июня. Сотрудники надзорного ведомства начали проверку по факту смертельной аварии. В ДТП в Стерлитамакском районе погибли два человека, в том числе 11-летний ребенок.

На трассе Уфа — Оренбург внедорожник Toyota RAV4 на большой скорости врезался в припаркованный грузовик Scania. От удара кузов джипа сильно деформировался.

Согласно первоначальной версии, авария могла произойти из-за проблем со здоровьем у водителя Toyota. По неофициальным сведениям, с места ДТП увезли двух пострадавших.

В Ростовской области произошла авария с двумя погибшими. Автомобиль ВАЗ столкнулся с двумя грузовиками. Водитель и пассажир отечественного авто скончались.

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авария ребенок смерть грузовик
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