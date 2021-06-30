В Ливане возобновились массовые антиправительственные протесты

Бейрут, 30 июня. Второй по величине город Ливана — Триполи — снова захлестнула волна уличных протестов. Предыдущие массовые митинги прошли сразу в нескольких городах страны в ночь с воскресенья на понедельник.

Тогда местные жители попытались штурмом захватить здание администрации города и несколько офисов Центрального банка. Ночные протесты были пресечены армией, и под утро сотрудникам спецслужб удалось стабилизировать обстановку по просьбе правительства.

Однако сегодня днем на улицы города вышло много вооруженных жителей. Очевидцы сообщают о стрельбе и стычках с армией.

На попавших в Сеть видео протестующие стреляют в воздух из автоматов и закидывают мусором отступающий и отстреливающийся транспорт военных.



Причины нынешних протестов остаются неизменными вот уже несколько месяцев. Недовольство местного населения связано с падением курса национальной валюты, дефицитом топлива, электроэнергии и лекарств. Однако главным фактором социальной напряженности сегодня является повышение цен на топливо на 30–40%, что привело к остановке большинства дизельных генераторов, которые ранее позволяли ливанцам хоть на пару часов в сутки получать электричество.

Беспорядки происходят на фоне отчаянных попыток со стороны властей исправить ситуацию. Так, например, за несколько дней до этого правительство закупило топливо у зарубежных компаний по заниженному курсу, чтобы уменьшить цены на АЗС. Танкеры начали разгружаться, однако большинство заправок (особенно частные), наоборот, повысили стоимость топлива.

Lebanon’s government raises fuel prices, after agreeing to effectively cut fuel subsidies, a move aimed at alleviating crippling shortages but which will increase the pressure on impoverished consumers.https://t.co/rF7ZLwRYMi pic.twitter.com/hW6No7roZL — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 30, 2021

Кроме того, парламент Ливана сегодня утвердил денежные выплаты бедным семьям на сумму 556 млн долларов. А ливанская армия запланировала проведение для туристов вертолетных экскурсий, чтобы хоть как-то пополнить государственный бюджет.