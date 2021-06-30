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Региональные СМИ о прямой линии с Путиным: Чиновникам пора решать проблемы граждан

Общество
Региональные СМИ о прямой линии с Путиным: Чиновникам пора решать проблемы граждан
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Об актуальных вопросах внешней и внутренней политики нашей страны, освещенных президентом России Владимиром Путиным в ходе прямой линии, рассказали главные редакторы ряда средств массовой информации в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Прямая линия Владимира Путина с точки зрения региональных СМИ».

Так, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко прокомментировал недавнюю провокацию эсминца HMS Defender ВМС Великобритании в Черном море.

«Мне нравится риторика после Defender, потому что мы разработали новую инструкцию, как будем в случае подобных ситуаций поступать. Мы миролюбивое государство. Только пограничники могут открывать огонь. Военные наши подразделения по иностранным судам и другим объектам открывать огонь не могут», — сказал эксперт.

Кроме того, говоря о работе иностранных социальных сетей в России, Руслан Осташко отметил, что на сегодняшний день назрела необходимость создания представительств данных сервисов в нашей стране.

Пора чиновникам открывать двери и решать проблемы граждан
vk.com  / Руслан Осташко

Главный редактор издания «Челябинск сегодня» Александр Файрузов рассказал о наболевшей проблеме со строительством метро в их городе.

«Та самая ветка, которая есть, она не ведет ни к новым районам, ни к местам скопления людей. Она шла к заводу, но, по сути, всех проблем не решала. ˂…˃ Сейчас мы наконец получим новые трамваи, соединим это все вместе с метро и надеемся к 2025 году получить серьезную сеть общественного транспорта, которая разгрузит дороги, уберет из города ужасные маршрутки», — заявил собеседник.

Александр Файрузов также затронул вопрос экологической обстановки в их регионе. По его словам, ситуация улучшается. Власти установили экологический стандарт в области, была ликвидирована большая свалка, и проведена рекультивация.

Пора чиновникам открывать двери и решать проблемы граждан
Global Look Press  / Kremlin Pool

Об эпидемиологической обстановке в своем регионе сообщил главный редактор издания «Вести Подмосковья» Алексей Турлаев.

«Сейчас наблюдается пик заболевания коронавирусом: за сутки более 2,5 тысяч случаев. Правительство отчитывается, что полтора миллиона жителей Подмосковья вакцинированы. У нас такая ситуация, что коронавирус не уйдет. Президент заявляет, что нужно вакцинироваться и эту информацию нужно доносить», — отметил руководитель СМИ.

Он добавил, что, к сожалению, западные медиа стараются дискредитировать отечественные вакцины. Однако люди понимают, что вакцинация необходима. Для нее созданы все условия. Граждане понимают, что это неизбежно, и прививаются.

Главный редактор информационного агентства «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин поддержал заявление президента России о том, что главам субъектов нашей страны и чиновникам разных уровней необходимо проводить подобные прямые линии.

«Владимир Владимирович — один из самых открытых политиков, руководитель государства, который подобного рода формат практикует. Общение с гражданами по несколько часов длится. Это уникальное явление. Конечно, не только губернаторы, главы районов, представители «Единой России», но и других партий должны откликнуться на такие предложения, они должны встречаться и лично, и в онлайн, честно смотреть в глаза. ˂…˃ Пора чиновникам открывать двери кабинетов и с гаджетом в руках решать проблемы граждан», — подытожил Вячеслав Калинин.

Ранее ФАН сообщил, что власти Владимирской области выделили 100 миллионов рублей на ПЦР-диагностику. Данная мера призвана помочь пациентам, направленным на плановые операции и не имеющим симптомов ОРВИ, COVID-19 или пневмонии, поскольку такие случаи не подлежат оплате за счет средств медицинского страхования.

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руслан осташко прямая линия владимир путин
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