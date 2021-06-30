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Правительство Египта очистят от представителей «Братьев-мусульман»

Весь мир
Правительство Египта очистят от представителей «Братьев-мусульман»
Parliament.gov.eg - Пресс-служба  / 

Каир, 30 июня. Парламент Египта рассмотрел и одобрил законопроект, позволяющий правительству беспрепятственно увольнять госслужащих, состоящих или имеющих связи с террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Автором идеи выступил депутат Али Бадр, являющийся генеральным секретарем комитета по законодательным и конституционным вопросам. Он предлагает внести поправки в Закон о дисциплинарном увольнении государственных служащих (10/1973) для защиты национальной безопасности и внутренней стабильности от проникновения экстремистских элементов в административные учреждения.

Проект подразумевает следующие изменения:

  • Все министерства, государственные органы, общественные организации, органы местного самоуправления и госпредприятия автоматически подпадают под действие закона;
  • Разрешается увольнять госслужащих, если они нарушают свои обязанности, нанося серьезный вред коммунальному хозяйству или экономическим интересам страны;
  • Отстранять от должности работника при наличии доказательств, что он представляет угрозу национальной безопасности государства;
  • Наделить президента Египта и его заместителей полномочиями увольнять членов «Братьев-мусульман» и других террористических группировок с занимаемых постов.

Правительство Египта очистят от представителей «Братьев-мусульман»
presidency.eg  / 

Али Бадр объяснил последний пункт. По его словам, глава государства сможет вынести решение об отстранении от должности на основании подробного доклада, представленного кабинетом министров, и после заслушивания защиты госслужащего.

«Уволенный работник сохраняет право получить пенсию или финансовую компенсацию за выслугу лет», — добавил он.

Спикер Палаты представителей Египта Ханафи Гибали заявил, что закон дает отстраненным от должности госслужащим возможность обжаловать решение в административных судах. Документ уже одобрили и передали на утверждение в Государственный совет страны, где его пересмотрят с точки зрения конституционной и законодательной базы.

Депутат парламента Махмуд Бадр заявил, что это необходимо для защиты страны от горстки «Братьев-мусульман» и сотрудников-террористов, которые представляют большую угрозу национальной безопасности.

Правительство Египта очистят от представителей «Братьев-мусульман»
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Тем не менее нашлись и те, кто призвал к осторожности в использовании закона. Парламентарий Амира Абу Шока считает, что профильные органы должны досконально изучать все дела, чтобы не лишить госслужащих их прав.

Представитель Египетской Социалистической демократической партии (ESDP) Маха Абдель-Насер стал единственным депутатом, проголосовавшим против принятия поправок.

«Изменения не дают достаточных гарантий того, что боссы в правительственных учреждениях не используют этот закон, чтобы избавиться от сотрудников, которые выражают неприятие к их политике», — указал парламентарий.

Он заметил, что зачистка административных органов от террористических элементов действительно необходима. Однако следует доработать проект, чтобы исключить возможность своевольного отстранения от должности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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египет братья-мусульмане закон
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