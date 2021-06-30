Кошки гуляют сами по себе — это мы с детства знаем. Но на самом деле, несмотря на всю свою независимость, кошка, конечно, нуждается в заботе и внимании. Кроме того, у кошек, как и у людей, бывает разный характер. Одни часами сидят на окне, другие — ходят за хозяйкой хвостиком, а ночью сворачиваются клубочком в ногах.

Но что делать, если вам нужно уехать? В отпуск или командировку, например. Что делать с любимым питомцем — разберем в этой статье.

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Вариант первый — отдаем любимца в родные руки

Самый простой вариант — попросить родных или друзей взять вашего питомца к себе на время отпуска. Кошка — не собака, ее не надо выгуливать несколько раз в день в любую погоду. Нужны лишь привычная еда, чистая вода и лоток.

Расспросите близких и друзей, наверняка среди них найдутся те, кто мечтает о котенке, но не решается на покупку или поход в приют для бездомных животных. Проведя несколько дней вместе с урчащим ласковым комочком, который к тому же не слишком сложен в уходе, решение принять будет намного легче, а у вас душа будет спокойна, ведь котик или кошечка будут во время вашего отсутствия в надежных руках.

Вариант второй — приглашаем друга в гости

Запланировав отдать питомца на время отпуска друзьям или родным, может оказаться, что среди них или их близких есть аллергики. В этом случае от идеи временного переезда придется отказаться. Такой вариант развития событий возможен, если ваш любимец очень привязан к вам и к дому — своему привычному месту обитания. Переезд даже к самым хорошим вашим друзьям для него — стресс, на фоне которого котик может отказаться есть, заболеть и так далее.

Ничего не поделаешь, придется оставить питомца дома. Поскольку коты не нуждаются в постоянном присутствии человека и в регулярных прогулках, это вполне реально. С одной оговоркой — за животным должны присматривать и проверять, все ли в порядке хотя бы раз в несколько дней.

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Подачу воды и корма в ваше отсутствие можно осуществить с помощью автоподачи, но кто-то в любом случае должен менять лоток. Кошки чистоплотны, они не будут пользоваться грязным туалетом, а это уже грозит неприятными сюрпризами в квартире после возвращения.

Возможно, друзья или соседи будут готовы приходить раз в два-три дня.

Сейчас есть услуга «котоняня», но в этом случае вам придется отдать ключи от квартиры незнакомому человеку, а к такому готовы не все.

Вариант третий — отдаем кошку на передержку

Гостиница для кошек — самый дорогой вариант. В этом случае вы отдаете любимого питомца в руки профессионалов. Вы можете быть уверены, что кот или кошка содержатся в полностью безопасных условиях. Они не съедят, что не нужно, не выпрыгнут из окна, не подерутся с соседскими животными. Если вдруг с вашим любимцем что-то случится, в гостинице для кошек ему сразу окажут квалифицированную помощь.

Во многих отелях для животных стоят камеры, к которым вы можете подключиться через приложение и таким образом наблюдать за своим питомцем.

Некоторые отели для кошек могут помочь и с домашней передержкой, то есть найти семью, где нет аллергиков, нет других животных, где любят кошек и умеют за ними ухаживать. Вы заключаете договор, где прописаны права и обязанности сторон, и со спокойной душой отправляетесь в поездку.

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Если нет других вариантов — оставляем животное дома в одиночестве

Это самый крайний вариант, которого все-таки предпочтительнее избегать. В любом случае оставить кошку дома одну можно на очень короткий срок (два-три дня).

Вам необходимо будет приобрести автопоилку и автокормушку, чтобы ваш любимец не остался без еды и воды. Кроме того, нужно как следует продумать, как решить проблему с лотком. Оптимальным вариантом станет установка нескольких лотков с большим количеством наполнителя.

Позаботьтесь и о безопасности питомца.

Зафиксируйте двери в туалет и ванную комнату, чтобы кошка не смогла себя там закрыть.

Закройте все окна и балконную дверь.

Убедитесь, что все тяжелые предметы прочно закреплены.

Горшки с цветами поставьте так, чтобы максимально снизить риск падения, если кошка ненароком их заденет.

Уберите всю обувь и коврики.

Не оставляйте на виду ничего съестного, чего нельзя вашей кошке.

Если ни один из вариантов не подходит

В таком случае придется взять животное с собой. Правила провоза животных поездом или самолетом указаны на сайте компании-перевозчика. Ознакомьтесь с ними внимательно заранее. Не оставляйте этот вопрос напоследок, так как вам потребуется сделать прививки и оформить своему любимцу ветеринарный паспорт. Необходимо будет купить переноску, в которой вы повезете животное.

При этом надо понимать, что переезд (а тем более перелет) для усатого питомца — стресс, поэтому делайте это только в крайнем случае — если уезжаете надолго. В остальных случаях лучше воспользоваться помощью близких или услугами гостиницы для кошек.