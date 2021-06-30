Юрист Айвар разъяснила, как получить пенсию по потере ребенка

Москва, 30 июня. Что необходимо для оформления пособия по потере ребенка, объяснила доктор юридических наук, управляющий партнер коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар.

Адвокат отметила, что пенсия по потере кормильца — распространенный вид выплаты. Если родители находились на иждивении у своих совершеннолетних детей, при этом они пенсионеры или инвалиды, не имеющие самостоятельного заработка, либо он был недостаточным для самостоятельного обеспечения, в случае потери кормильца они могут обратиться в Пенсионный фонд с заявлением об оформлении пенсии.

Как правило, в фонде просят подтверждение того, что умерший ребенок был кормильцем. Для этого необходимо пройти судебную процедуру, пояснила Айвар в эфире «Общественной службы новостей».

Потерявшим ребенка родителям нужно обратиться в суд и установить факт, что те находились на иждивении. Затем с решением нужно обратиться в ПФР.

Банк России и ведущие негосударственные пенсионные фонды страны занимаются подготовкой новой пенсионной системы. Новый метод нацелен на стимулирование россиян активнее участвовать в процессе накопления будущих выплат.