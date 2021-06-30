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Юрист Айвар разъяснила, как получить пенсию по потере ребенка

Экономика
Юрист Айвар разъяснила, как получить пенсию по потере ребенка
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 июня. Что необходимо для оформления пособия по потере ребенка, объяснила доктор юридических наук, управляющий партнер коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар.

Адвокат отметила, что пенсия по потере кормильца — распространенный вид выплаты. Если родители находились на иждивении у своих совершеннолетних детей, при этом они пенсионеры или инвалиды, не имеющие самостоятельного заработка, либо он был недостаточным для самостоятельного обеспечения, в случае потери кормильца они могут обратиться в Пенсионный фонд с заявлением об оформлении пенсии.

Как правило, в фонде просят подтверждение того, что умерший ребенок был кормильцем. Для этого необходимо пройти судебную процедуру, пояснила Айвар в эфире «Общественной службы новостей».

Потерявшим ребенка родителям нужно обратиться в суд и установить факт, что те находились на иждивении. Затем с решением нужно обратиться в ПФР.

Банк России и ведущие негосударственные пенсионные фонды страны занимаются подготовкой новой пенсионной системы. Новый метод нацелен на стимулирование россиян активнее участвовать в процессе накопления будущих выплат.

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пенсия пособие иждивение Айвар
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