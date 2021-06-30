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В Sohu рассказали о позоре британских F-35 при встрече с ВМФ РФ в Средиземноморье

  /   Обновлено: 30 июня 2021 20:19
Армия
В Sohu рассказали о позоре британских F-35 при встрече с ВМФ РФ в Средиземноморье
pixabay.com

Пекин, 30 июня. Попытка новейших британских истребителей F-35 приблизиться к кораблю российского ВМФ в Средиземном море потерпела полное фиаско, уверены аналитики китайского издания Sohu.

Британские боевые самолеты были вынуждены со всей возможной скоростью бежать к собственному авианосцу, пишут обозреватели из КНР, пересказ их материала приводит «ПолитРоссия». Авторы статьи указывают, что всего через несколько дней после провокации британского эсминца Defender возле Крыма самолеты с авианосца Queen Elizabeth попытались совершить облет российского фрегата «Адмирал Макаров», который проводил учения в Средиземноморье.

«Попытка пролета рядом с российским кораблем в Средиземном море обернулась несколькими минутами позора для Британии», — уверены авторы Sohu.

Они подчеркивают, что решительная и уверенная реакция российских военных оказалась неприятным сюрпризом для британских пилотов F-35, которые спешно ретировались от корабля ВМФ РФ.

Ранее сообщалось об успешном отражении кораблями российского ВМФ атаки условного противника во время учений в Средиземном море. Представитель британского правительства был возмущен тем, что президент России Владимир Путин негативно отреагировал на провокацию с эсминцем Defende, сообщает «Царьград».

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россия вмф средиземное море f-35
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