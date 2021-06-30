«Назло соседу»: Осташко прокомментировал закон Украины о коренных народах

Санкт-Петербург, 30 июня. Украинский закон о коренных народах преследует две цели: задеть Россию и угодить крымско-татарскому лобби и Турции, уверен руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Своими соображениями он поделился в беседе с главой Медиагруппы «Патриот» Николаем Столярчуком. Поводом для беседы стала прямая линия президента России Владимира Путина, в ходе которой он упомянул новый украинский закон. По мнению Осташко, у Киева были свои причины принимать подобный проект.

«Этот закон в стиле «назло соседу». Он не имеет отношения к коренным народам, он имеет отношение к крымско-татарскому народу. Закон не распространяется на те народы, у которых есть государство. На русских, белорусов, эстонцев не распространяется. Даже по большому счету не распространяется на сам украинский народ. Все сделано в угоду дружбы с Турцией. Подобные вещи — очередные провокации. Путин это слово употреблял часто, эсминец вспомнил (эсминец HMS Defender, нарушивший водные границы России и спровоцировавший международный скандал. — Прим. ФАН)», — подчеркнул Осташко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также президент намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что тот ничего не понимает ни в управлении Украиной, ни тем более в вопросе Крыма, уверен телеведущий. Это проявляется даже в заявлении Зеленского о желании погулять по песку на ялтинском пляже. Вот только в Ялте пляж не песочный, а галечный, смеется Осташко.

В ходе ответов на обращения граждан в рамках прямой линии президент России Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Прямой эфир длился около четырех часов. Всего поступило более двух миллионов обращений. В процессе беседы с гражданами Путин пообещал, что даже те вопросы, на которые он не смог ответить, все равно будут рассмотрены.